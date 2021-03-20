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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
(ARŞİV) ANKARA - Merkez Bankası Başkanlığı'na Şahap Kavcıoğlu atandı

(ARŞİV) ANKARA - Merkez Bankası Başkanlığı'na Şahap Kavcıoğlu atandı

- Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu (Arşiv)Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu atandıANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın görevine son verildi ve yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Ağbal, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'inci maddesi kapsamında görevden alındı.Ağbal'ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi.
- Yeni TCMB Başkanının öz geçmişiBayburt'ta 23 Mayıs 1967'de doğan Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi.İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünü denetim uzmanı olarak bitiren Kavcıoğlu, İngiltere Hastings College'ta işletmecilik üzerine eğitim gördü.Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisansını ve doktorasını tamamlayan Kavcıoğlu, Esbank TAŞ ve Türkiye Halk Bankası AŞ'de çeşitli görevlerde yer aldı.26. dönem Bayburt milletvekili olan Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babası.

İngiltere Yüksek Lisans Milletvekili Sting 

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