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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Canlı: “Gençler arıcılığı meslek olarak düşünmeli”

Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Canlı: “Gençler arıcılığı meslek olarak düşünmeli”

ZAYBİR Başkanı Abdurrahman Canlı konuşması

Otorite Sosyal Güvenlik Sağlıklı Yaşam 

-Arı kovanlarından detay
-Bal kavanozları detay

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak ili Arı Yetiştiricileri Birliği (ZAYBİR) Başkanı Abdurrahman Canlı, arıcılık üzerine bilgiler verirken gençlere de tavsiye de bulundu. Genç Çiftçi projesi ve gençlere sağlanan teşvik ile ilgili bilgiler veren ZAYBİR Başkanı Abdurrahman Canlı, arıcılık ile ilgili yapılması gerekenleri anlattı. Canlı açıklamasında; “Geçtiğimiz yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı, Genç Çiftçi projesi üzerine çalışmalar yaparak uygulama yürüttü. 40 yaşın altındaki gençlere yönelik proje. Bu tür projeler yapıldığında özellikle üretici örgütlerinin bu projeden kimlerin yaralanacağından etkisi olması, görüşünün olması bu projelerin tam hedeflendiği yere varmasına neden olacaktı. Bu konuda eksiklikler yaşandı. Arıcılık Türkiye geneli ve ilimizde yaşlıların yaptığı iş konusunda bulunmakta. Henüz gençlere devredemedik. Bu konuda bilgi eksikliği var” dedi.
Arıcılık iyi bir istihdam kaynağı Doğru bir planlama ile gençlerin arıcılığa teşvik edilmesi gerektiğini anlatan Abdurrahman Canlı, arıcılıkta verimin de artacağına dikkat çekerek şunları söyledi: “İnsanlar emekli olduğunda arıcılık yapıyorlar. Gençlerin eğitim sorunu var, geçim sorunu var. Kentin dışında yaşadıkları zaman sağlık sorunları var, sosyal güvenlik sorunları var. Asgari ücretin altındaki ücreti tercih yaparken arıcılık yapmayı tercih etmiyorlar. Kamu otoritesi doğru bir planlama yaparak kaynakları aktararak yaşam alanlarını terk etmeden, üretimi yaptırmalı. Gençler arıcılığa meylederse kendi gelecekleri, sağlıklı yaşam açısından, maddi açıdan doğru bir tercih yapmış olacaklar. Kentin gürültüsünden, potansiyel sıkıntılarından arınmış olacaklardır. Bir kilo Kestane balını 170 TL olarak açıkladık. 20 tane arıyla çalışırsa, işini doğru yaparsa 200 kilo bal aldığında, bu da 30 bin TL üzerinde para yapar. Temennimiz gençlerin bu meseleyi bir iş olarak düşünmeli bu alana girmesi verimi de artıracaktır. Kaliteyi de artıracaktır. Üretim potansiyelimiz de artmış olacaktır. İyi bir istihdam kaynağı olarak gençlerimize bir seçenek sunmaktadır.” (İYA-OA-
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