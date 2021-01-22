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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Antalyalı domates üreticilerden aracı tepkisi

Antalyalı domates üreticilerden aracı tepkisi

Sera detay

Market Gesi İhracat Irak 

-Domates detay
-Olgunlaşan domatesler detay
-Domates toplanması
-Çiftçiler detay
-Ali Celviş röp
-Hanife Erdoğan röp
-Gülhan Alkan röp
-Mehmet Alkan röp
-detaylar

( ANTALYA -ÖZEL)- Antalya haline 1- 1.5 TL arasında satılan domatesin, İstanbul gibi büyük şehirlerde yüksek fiyata satılmasına tepki gösterdi- Çiftçiler ürettikleri domatesin, bu kadar büyük farkla satılmasına isyan etti ANTALYA

- Antalyalı domates üreticilerinin, 1 ile 1.5 TL arasında hale bıraktıkları ürünlerinin büyükşehirlerde yüksek fiyatlarla satılmasına tepkisi sürüyor. Üreticiler, aradaki farka kendilerinin bile inanmadığını söyledi.

Türkiye’nin en önemli örtü altı üretim üssü Antalya’nın Aksu ilçesinde domates üreticisi düşük fiyatlardan dert yandı. Kışın en zor şartlarında domatesleri sofralara hazır hale getiren çiftçiler, Antalya’da haline kilosunu 1-1.5 TL arasındaki fiyatlarla bırakıyor. Çiftçiler, ürettikleri domatesin büyük şehirlerde ve zincir marketlerde yüksek fiyatlara satılmasına tepki gösterdi. 20 dönüm alanda domates üretimi yapan Ali Celviş, düşük fiyatlardan dolayı bir süredir domatesleri toplamadıklarının altını çizdi. Domatesi şu an hale 1 ile 1.5 TL arasında sattıklarını dile getiren Celviş, “ İstanbul’da 4-5 TL. Bunu anlamış değiliz. Kimse dışarıda yokken biz seradayız. Büyük marketlerde, büyük şehirlerdeki yüksek fiyatları anlamış değiliz. Bu işte bir yanlışlık var. Bizden alıyorlar 4-5 TL’ye domates satıyorlar. Kendi malımın halde 1,1.5 TL’ye satarken, benden alan kişinin markette yüksek fiyata sattığını görüyorum. Bizler bir yıl boyunca ailecek emek veriyoruz. Pandemi döneminde bile biz ürettik.”diye konuştu.
"Böyle bir şey olmaz İhracatın da önünün açılmasını isteyen Celviş, “ Satamadık şuan beklemedeyiz. Bu fiyatlar bizi kurtarmaz, maliyet ortada. Domates üreticisinin durumu şuan kötü. Bir hafta 10 gün daha bekletebiliriz. 1 yıllık emeğimiz boşa gidecek. Aracımı kim kazanıyor bilmiyorum. Arada çok fark var. Üretmemiş olsam inanmazdım. Böyle bir şey olamaz.”dedi.
Gülhan Alkan, eylül ayından itibaren domates serasının içinde olduklarını belirterek,” Ama şuan domatesi satamıyoruz. Bu maliyetlerle elimize bir şey kalmıyor. Akşam haberlerde görüyoruz İstanbul’da domates 14 TL. Ama biz 2 TL’ye satamıyoruz. Aracılar mı yiyor kim yiyor biliyoruz. Bizim yemediğimiz kesin. 4 gündür don nöbeti tutuyoruz. Evimizi görmez olduk.” ifadelerine yer verdi. "Fark nerede" Domates üreticisi Hanife Erdoğan, “ Yetiştirdik bekliyoruz. Aradaki fark azalırsa bizde maliyetimizi kurtarabiliriz. Rafları görüyoruz, öyle bir dünya burada yok. O fark nerede bulsunlar.” dedi.
"Hamallığını yapıyoruz" 8 dönüm alanda domates üretimi yapan Mehmet Alkan, “ Ürettiğimiz domates burada halde 1 ile 1.5 TL arasında alıcı buluyor, buda maliyetinin altı demek. İstanbul’da halde 6-7 TL. Hiç bir şekilde maliyetimizi karşılamıyor. Bu şartlar altında kazanmıyoruz. Burada bir dengesizlik var. Aracımı var ne oluyor. Biz üretiyoruz, hamallığını yapıyoruz. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Aradaki aracılar yiyor. Biz maliyetinin altında üretiyoruz. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz.” dedi.
Büyükşehirlerde ve marketlerdeki yüksek fiyatlardan yakınan Alkan, “ Orda yüksek biz ise ucuza satıyoruz. Bizim en aşağı 3.5, 4 TL’nin altında domates satmamız gerekiyor. Oradaki fiyatlara inanamıyoruz. Geçen gün haberlerde izledik markette domates 14 TL. Orada nasıl bu fiyat oluyor anlamış değiliz.”diye konuştu.

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