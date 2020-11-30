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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
ANTALYA - Oruç Reis sismik araştırma gemisi Antalya Limanı'na döndü

ANTALYA - Oruç Reis sismik araştırma gemisi Antalya Limanı'na döndü

- Antalya Limanı'nda Oruç Reis sismik araştırma gemisinin görüntüsüOruç Reis sismik araştırma gemisi Antalya Limanı'na döndüİSTANBUL (AA) - Oruç Reis sismik araştırma gemisi, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu sismik araştırmalarını tamamlamasının ardından Antalya Limanı'na döndü.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Oruç Reis sismik araştırma gemimiz, 10 Ağustos'ta başladığı Demre sahasındaki iki boyutlu (2B) sismik araştırmalarını tamamladı. 10 bin 955 kilometre 2B sismik veri toplayan gemimiz, Antalya Limanı'na döndü." ifadelerine yer verildi.

Sismik Araştırma Gemisi Araştırma Gemisi 

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