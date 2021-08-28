Antalya'da sezonun ilk domates fidanları toprakla buluştu

-Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ile röp.

-Ziraat mühendisi Kürşat Taştan ile röp.

-Üretici mevlüt Durmuş ile röp

-Üretici İsmail Er ile röp.

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( ANTALYA )- Örtü altı sebze üretim merkezlerinden Kumluca’da güz dönemi domates ekimleri başladı ANTALYA



- Antalya’nın örtü altı sebze üretim merkezi Kumluca İlçesi’nde sezonun ilk domates fidanları toprakla buluştu. 60 bin dekar alanda örtü altı sebze üretimi yapılan ilçede 50 milyon kök domates fidesi ekiliyor. Antalya’nın örtü altı üretim merkezi Kumluca İlçesi’nde yeni sezonda ilk domates fidanları toprak ile buluştu. Domates ekimleri, güzlü, kışlık ve baharlık olmak üzere 3 bölümde ekiliyor. Ekim ayı sonu veya Kasım ayı başlarında ilk hasadı yapılacak olan güzlük dönemi domateslerin dikimleri başladı.

İlçede örtü altı sebze sezonunda 60 bin dekar alanın 30 bini domates geri kalan 30 bin dekar alanda da biber, salatalık, patlıcan ve kabak türlerinin üretimi yapılacak. "Baharlık domates dikimlerimiz Mart ayına kadar devam eder” Tarım sezonu hakkında bilgi veren Ziraat Mühendisi Kürşat Taştan “2021 - 2022 örtü altı sebze üretim sezonunu güzlük dikimlerimizle açtık. Kumluca bölgemizde, domates, biber, patlıcan, salatalık gibi ürünler dikiyoruz. Bunlar güzlük domates dikimleridir. Daha sonra Eylül ayı içinde sezonluk dikimlerimiz başlar. Ekim ayında kırık dikim olarak devam eder. Ocak ayı içinde de baharlık domates dikimler yapılır. Baharlık domates dikimlerimiz Mart ayına kadar devam eder” bilgisini verdi. "Seralarımızı dikmeden 10 gün önce dezenfekteden çıkarıyoruz" Haziran ayında seraların ince naylon ile dezenfekte edildiğini belirten Taştan, “Bu kimyasal kullanmadan doğal dezenfekte olmuyor. Seralarımızı dikmeden 10 gün önce dezenfekteden çıkarıyoruz. Yani toprağın üzerinden ince naylonu kaldırıyoruz. Daha sonra sizlere sağlıklı ürün yetiştirmek için dikimlerimizi yapıyoruz. Güzlük domateslere 65 günde, sezonluk domateslerde ise hava koşullarına göre 75 günde hasat yapılır. Baharlık domateslerde çeşide göre 90 ile 100 gün arasında hasat yapılır” dedi.

Üretici Mevlüt Durmuş ise, “Vatanımız ve milletimiz için bölgemizde her çeşit sebzeyi üretmeye devam ediyoruz. Çiftçilerimize iyi bir sezon diliyoruz” dedi.

İsmail Er de “21 dönümlük seramın 10 dönümünde domates 4 dönüm biber, 4 dönüm de salatalık yapıyorum” açıklamasına yer verdi.

