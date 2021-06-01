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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Antalya’da kafe ve restoranlarda günler sonra masaya hizmet

Antalya’da kafe ve restoranlarda günler sonra masaya hizmet

Kafeden detay

Basın Toplantısı Toplantı Haziran Ayı Takvim Pazar Günü 

-Müşterilerden detay
-Ateş ölçülmesi detay
-HES kodu sorma detay
-Müşteriye hizmet detay
-Masalardan detay
-Röpler

( ANTALYA )- Sosyal mesafe ve hijyen kuralları üst düzeyde ANTALYA

- Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan yeni kararlar neticesinde Antalya’da yeme içme mekanları müşteri kabul etmeye başladı.
Vatandaşlar uzun zaman sonra masada yemek yemenin mutluluğunu yaşarken kafe sahipleri ilgiden memnun kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kabine Toplantısı'nın ardından düzenlendiği basın toplantısında, Covid-19'la mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı.
Buna göre, kafe ve restoranlar 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecek. Hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyuluyor Kararın açıklanmasının ardından turizm şehri Antalya’da restoranlar ve kafeler günler sonra ilk müşterilerini aldı. Gelen her müşterinin önce ateşi ölçüldü. Sonra ise HES kodu sorgulandı. Müşteriler alınan kararlar neticesinde masa aralarında belirli mesafe konuldu. Vatandaşların daha çok çay ve börek tükettiği görüldü.
Açılan mekanlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat edilirken, hem esnaf hem de müşteriler memnuniyetini dile getirdi. "“Güzel özgürlüğü hep birlikte yaşayım dedik" Uzun bir aradan sonra ailesi ile birlikte kahvaltı yapmak için dışarı çıktığını belirten Sevgi Doğan, “Güzel özgürlüğü hep birlikte yaşayım dedik. Daha da iyi olacağız. 1.5 yıldır dışarıda yemek yemiyorduk. İnşallah bu korona yok olur gider inşallah. Kahvaltımızda böreğimizi yedik. Devamlı geldiğimiz yerdi” dedi.
"İnsanlar evinden dışarı çıkmayı özlemiş" Kafe işletmecisi İlhami İlhan ise, “Alınması gereken tedbirler konusunda daha önceden tecrübemiz var. Sağlık ve hijyene dikkat ediyoruz. Müşterilerimizin HES kodlarına bakıyoruz. Ateşlerini ölçüyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Bütün tabaklarımız hepsi makinede yıkanıyor. Elde yıkamıyoruz. Masalar arası 1.5 metre mesafe var. İnsanlar evinden dışarı çıkmayı özlemiş. İlgiden memnunuz” dedi.
(EG-
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