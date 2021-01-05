Antalya'da “Avokado çekirdeğini getir, istediğini götür” kampanyası

--Kampanya afişinden görüntüler

--Müşterinin avokado çekirdeği getirmesinden görüntü

--Müşterinin alışveriş yapmasından görüntü

--Hakan Hacıhamdioğlu röp

--Muhammet Gençyiğit röp



( ANTALYA )- Çekirdeğin tanesini 1 liradan saydı, limitsiz alışveriş kampanyası yaptı- Vatandaşlar, yüzlerce çekirdek getirerek temel gıdan tut bakliyat ve meyve sebzeye kadar çok sayıda ürünü aldı. ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesinde bir market-manav işletmecisi müşterilerine ilginç bir kampanya sundu. ‘Avokado çekirdeğini getir, istediğini götür’ kampanyası başlatılan işyerine çok sayıda vatandaş yüzlerce avokado çekirdeği getirerek dilediğince alışveriş yaptı. Alanya’nın Saray Mahallesi’nde hizmet veren market-manav işletmecisi Hakan Hacıhamdioğlu, ilçenin en büyük kazanç kaynaklarından biri olan avokadonun çekirdeklerinin fidana dönüştürülmesiyle ekonomiye katkısı sağlama amacıyla müşterilerine ilginç bir kampanya sundu. 1 avokado çekirdeğinin 1 lira olarak değerlendirilen işyerine vatandaşlar, yüzlerce çekirdek getirerek temel gıdan tut bakliyat ve meyve sebzeye kadar çok sayıda ürünü aldı. “Vatandaşlardan ilgi çok iyi” Hacıhamdioğlu, ekonomiye can vermek için böyle bir kampanya düzenlediğini söyledi.



Hacıhamdioğlu , “Alanya’mızın değeri olan avokadonun çekirdeği hem çöpe gitmesin hem de değer kazansın istedik. Pandemi döneminde vatandaşlarımıza azda olsa destek olur diye düşündük. Çok iyi talep aldık. Vatandaşlarımızın avokado çekirdeklerini için değerlendirmesini istiyoruz. Çöpe gitmesin getirsinler bize değerlendirelim. Mesela 40 çekirdek getiren kişi, markette bulunan ürünlerden 40 liralık alışveriş yapabiliyor. Şuan ilgili çok iyi, özellikle mahalle halkı çekirdek getirerek alışveriş yapabiliyor” dedi.

“Biz çekirdekleri genelde çöpe atıyorduk” Kampanyaya 40 avokado çekirdeği getirerek katkı sağlayan Muhammet Gençyiğit, “Bizim burada avokado çok tüketilen ürün. Mahallemizin marketçisi de böyle bir kampanya başlatmış. Bir işe yaramadığı için biz çekirdekleri genelde çöpe atıyorduk. Apartmanda duyduk biz böyle bir kampanyanın olduğunu ve 40 adet çekirdek getirerek arkadaşa teslim ederek alışveriş yaptım. Bunlar güzel örnekler, ülkemizde böyle şeylerin olması lazım. Arkadaşımı bu konuda tebrik ediyorum. Her mahalleye bu tür şeyler lazım” diye konuştu.

(EA-



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