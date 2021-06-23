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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Yerli ve milli 5G ürünler tanıtıldı

ANKARA - Yerli ve milli 5G ürünler tanıtıldı

- Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi 7. Yürütme Kurulu ve Birinci Fazının Kapanış Toplantısı - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın konuşması - BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun konuşması - Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) Başkanı İlhan Bağören'in konuşması - OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın'ın konuşması - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir'in konuşmasıANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi 7. Yürütme Kurulu ve Birinci Fazının Kapanış Toplantısı'nda konuştu.

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