ANKARA - Yenilenen 'Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi' hizmete açıldı (2)
ANKARA - Yenilenen "Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi" hizmete açıldı (2) - Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi"nin açılış töreni - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşmasıANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yenilenen "Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi"nin açılış törenine iştirak etti. (2)
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