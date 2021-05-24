ANKARA - Varank: '(YER-SİS) Ülkemizde bugüne kadar yapılmış en kapsamlı coğrafi çalışma özelliğine sahip'
ANKARA - Varank: "(YER - SİS) Ülkemizde bugüne kadar yapılmış en kapsamlı coğrafi çalışma özelliğine sahip" - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması (YER - SİS) Projesi" tanıtım webinarına katıldı. (2)
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