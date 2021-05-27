ANKARA - Varank: 'Türkiye'de muhalefet, bir sokak kabadayısının hezeyanlarından medet umar hale gelmiştir'
ANKARA - Varank: "Türkiye'de muhalefet, bir sokak kabadayısının hezeyanlarından medet umar hale gelmiştir" - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye gelişi - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Türk Standardları Enstitüsünün 60. Olağan Kurul Toplantısı'nda konuştu. (1)Bakan Varank: "Türkiye'de siyaseten başarı elde edemeyen muhalefet, bir sokak kabadayısının hezeyanlarından medet umar hale gelmiştir."
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