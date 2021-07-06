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ANKARA - Varank: 'TEKNOFEST ile milli teknoloji hamlesinin toplumsallaşması yolunda önemli çalışmalar yapıyoruz'
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Varank: 'TEKNOFEST ile milli teknoloji hamlesinin toplumsallaşması yolunda önemli çalışmalar yapıyoruz'

ANKARA - Varank: 'TEKNOFEST ile milli teknoloji hamlesinin toplumsallaşması yolunda önemli çalışmalar yapıyoruz'

ANKARA - Varank: "TEKNOFEST ile milli teknoloji hamlesinin toplumsallaşması yolunda önemli çalışmalar yapıyoruz" - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüde konuşmasıANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına ilişkin iş birliği protokolü imza töreninde konuşu. (2)

İmza Töreni Teknoloji 

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