ANKARA - Varank: 'E-ticaret hacmi yüzde 93 gibi rekor bir artış gösterdi'
ANKARA - Varank: "E - ticaret hacmi yüzde 93 gibi rekor bir artış gösterdi" - "COVID - 19 ve Toplum" etkinliği - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK tarafından düzenlenen "COVID - 19 ve Toplum" etkinliğinin açılışında konuştu. (1)Bakan Varank: "Ekonomiden bireyler arası ilişkilere kadar birçok sosyal ve toplumsal kuramın yeniden tasarlandığı bir süreci hep birlikte yaşıyoruz."Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "E - ticaret hacmi Haziran 2020 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93 gibi rekor bir artış gösterdi."
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