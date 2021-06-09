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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Varank: '27 ilimizde 36 yeni DENEYAP Teknoloji Atölyesi daha kuruyoruz'

ANKARA - Varank: '27 ilimizde 36 yeni DENEYAP Teknoloji Atölyesi daha kuruyoruz'

ANKARA - Varank: "27 ilimizde 36 yeni DENEYAP Teknoloji Atölyesi daha kuruyoruz" - Uluslararası Verimlilik ve Teknoloji Fuarı açılış programı - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ödül takdimiANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı.
(3)"Biliyorsunuz 2023 hedeflerimizden biri de 81 ilin tamamında 100 DENEYAP Teknoloji Atölyesi kurmaktı""4. sınıftan 9. Sınıfa kadar olan öğrencilerimize 3 yıl boyunca ücretsiz teknoloji eğitimleri verdiğimiz bu atölyeleri şimdiye kadar 30 ilimizde hizmete aldık. Şimdi ise; 27 ilimizde 36 yeni DENEYAP Teknoloji Atölyesi daha kuruyoruz""Ekim ayında başlayacak eğitimlere katılacak öğrencilerimiz, yazılı ve uygulamalı iki aşamalı bir sınavla belirlenecek. İlk aşama olan yazılı sınav başvuruları bugün başlıyor"

Teknoloji Erimli Öğrenciler 

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