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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ANKARA - TESK, Kovid-19 aşısı için farkındalık kampanyası başlatıyor

ANKARA - TESK, Kovid-19 aşısı için farkındalık kampanyası başlatıyor

- TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in Kovid - 19 aşısı ile ilgili mesajıTESK, Kovid - 19 aşısı için farkındalık kampanyası başlatıyor - Haziran sonu itibarıyla ülke genelinde TESK'e bağlı tüm iş yerleriyle ticari araçlara broşürler asılarak "Ben Aşımı Oldum, Ya Siz?", "Aşı Hayat Kurtarır" sloganlarıyla esnaf ve sanatkarlarla tüm vatandaşlar aşı olmaya teşvik edilecek - TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Bilim insanlarının görüş ve düşünceleri dikkate alınarak hayatı güvende yaşamak için mutlaka aşı olunmalı"ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), 82 birlik, 13 mesleki federasyon ve 3 bin 200 odasıyla yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında aşı için farkındalık kampanyası başlatıyor.TESK'ten yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 2 milyonu aşkın esnaf ve sanatkarın çatı kuruluşu olan Konfederasyona bağlı tüm iş yerleriyle ticari araçlara haziran sonu itibarıyla broşürler asılarak "Ben Aşımı Oldum, Ya Siz?", "Aşı Hayat Kurtarır" sloganlarıyla esnaf ve sanatkarlarla tüm vatandaşlar aşı olmaya teşvik edilecek.Açıklamada görüşlerine yer verilen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kovid - 19 ile mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın yanı sıra aşı olmanın virüsten korunmada büyük bir kalkan olduğuna dikkati çekti.Palandöken, bazı vatandaşların aşıyla ilgili yanlış önyargılara sahip olduğunu göz önünde bulundurarak aşının virüsten korunmadaki yeri ve önemini anlatmak adına ülke genelindeki tüm iş yerlerinde farkındalık kampanyası başlattıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:"Bu kapsamda TESK olarak tüm sektörlerdeki iş yerlerimize ve ticari araçlara göndermek için afiş bastırdık. Aşının güvenli olduğunu, vatandaşın aşıdan korkmaması gerektiğini vurgulayarak ülke genelinde aşı olmayan tek bir vatandaşımızın bile kalmaması için kampanyamızı ay sonuna kadar başlatmış olacağız."Salgının başından bu yana esnaf ve sanatkarlarla tüm vatandaşların verdiği mücadelenin aşı sayesinde zaferle sonuçlanması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:"Vatandaşlarımız aşı konusunda ağızdan ağıza dolaşan bilgi kirliliğine asla kulak asmamalı. Bilim insanlarının görüş ve düşünceleri dikkate alınarak hayatı güvende yaşamak için mutlaka aşı olunmalı. Hastalanma oranları ve vaka sayılarındaki düşüş, bir buçuk yıldır verdiğimiz mücadelede artık başarıya ulaşacağımızın sinyali. Salgından kurtularak ülkece huzura kavuşmak için tüm vatandaşlarımız sırası geldiğinde aşısını olmalı."

Dera Koronavirüs Sayılar Farkındalık Ticari Araç 

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