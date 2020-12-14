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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Ankara- Sivas YHT projesinde sona yaklaşıldı

Ankara- Sivas YHT projesinde sona yaklaşıldı

- Vali Ayhan yüksek hızlı tren hattında inceleme

( SİVAS )- Ankara-Sivas arasını 2 saate, Ankara-Yozgat arasını ise 55 dakikaya düşürecek olan Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı SİVAS

Hızlı Tren Hattı Yüksek Hızlı Tren Yüksek Hız Hızlı Tren 2008 Yılı 


- Ankara-Sivas arasını 2 saate, Ankara-Yozgat arasını ise 55 dakikaya düşürecek olan Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı 2008 yılında inşasına başlanan Ankara- Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinde sona yaklaşıldı. Yüksek Hızlı Tren hattı güzergahı boyunca yolcuların hizmetine sunulacak olan istasyonlarda da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren çalışmaları kapsamında Tarihi Tren Garı yanına yapılan Hızlı Tren İstasyonu inşaatını ve çevre düzenlemelerini yerinde inceledi. Vali Ayhan çalışmalarda gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. (DK-VK-
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