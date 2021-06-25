Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ANKARA - Sayıştay'da devir teslim töreni yapıldı

ANKARA - Sayıştay'da devir teslim töreni yapıldı

- Seyit Ahmet Baş'ın Sayıştay Başkanı Metin Yener'i karşılaması - Baş ve Yener'in karşılıklı çiçek takdimleri - Seyit Ahmet Baş'ın konuşması - Sayıştay Başkanı Metin Yener'in konuşmasıSayıştay'da devir teslim töreni yapıldı - Sayıştay Başkanı Metin Yener: - "Bu bir bayrak yarışıdır. Bayrağı aldık. İnşallah arkamızda iyi bir hikaye bırakarak, bu emaneti yeni gelen arkadaşa teslim etmek nasip olur"ANKARA (AA) - Sayıştay Başkanlığına atanan Metin Yener, görevini Seyit Ahmet Baş'tan devraldı.Yener, Sayıştay'daki devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Seyit Başkanımız gibi eskiden beri tanışıklığımız, hukukumuz olan birisinden bu görevi devralmak ve kendisinin de burada her zaman tecrübesini istifademize sunması bizim için en büyük destek." dedi.
Görev değişiminin aynı zamanda bir bayrak yarışı olduğunu belirten Yener, "Bayrağı aldık. İnşallah arkamızda iyi bir hikaye bırakarak, bu emaneti yeni gelen arkadaşa teslim etmek nasip olur." ifadelerini kullandı.Baş da geçen 5 yılda olağan bir çalışma dönemi geçirmediklerini anlatarak, görev süresince yaptıkları çalışmalara değindi.Yeni başkana hayırlı olsun dileklerini ileten Baş, "Her ne kadar nöbet yerimiz değişmiş olsa da ben de eski başkan olarak Sayıştay'da en kıdemli üye olarak hizmete devam edeceğim. Yeni başkanımıza da her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Yarış Görev Süresi İstifa Bayrak Yarışı Devir Teslim 

İlgili Foto Galeriler
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Bankaların Koronavirüs DestekleriBankaların Koronavirüs Destekleri
İkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisiİkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisi
Türkiyenin Yerli Otomobili TanıtıldıTürkiyenin Yerli Otomobili Tanıtıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement