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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Pekcan: 'Bu tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır'

ANKARA - Pekcan: 'Bu tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır'

ANKARA - Pekcan: "Bu tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır" - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşmasıANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2021 Şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı.
Bakan Pekcan: "Reform süreci kapsamındaki adımların devreye alınmasıyla 2021'de yatırımlar ve üretimde elimizin çok daha güçleneceğini öngörüyoruz."Pekcan: "Şubatta ihracatımız yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır."Bakan Pekcan: "Yılın ilk iki ayı itibarıyla ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79,5'ten yüzde 82,9'a yükseldi."Bakan Pekcan: "Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı şubat ayında yüzde 86,4, ocak - şubat döneminde ise yüzde 86,8 olarak gerçekleşmiştir."Pekcan: "Şubatta ithalat, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 9,8 artarak 19 milyar 372 milyon dolar oldu. İlk 2 ayda dış ticaret açığı yüzde 15,3 düştü."

Dış Ticaret Açığı Dolar 2 Milyon Dolar İhracat Rakamları Dış Ticaret 

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