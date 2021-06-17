ANKARA - Pakdemirli: 'Çölleşme ve erozyonla mücadelede en önemli silahlarımızdan birisi de ağaçlandırmadır'
ANKARA - Pakdemirli: "Çölleşme ve erozyonla mücadelede en önemli silahlarımızdan birisi de ağaçlandırmadır" - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü kapsamında düzenlenen programında konuştu. (2)
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