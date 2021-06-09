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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Oktay: '750 Savunma Sanayi projesi yürütüyoruz'

ANKARA - Oktay: '750 Savunma Sanayi projesi yürütüyoruz'

ANKARA - Oktay: "750 Savunma Sanayi projesi yürütüyoruz" - Uluslararası Verimlilik ve Teknoloji Fuarı açılış programı - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı.
(2)"Yapay zeka, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, büyük veri, robotik, siber güvenlik ve sensör teknolojileri gibi alanları geliştirilmesi öncelikli kritik teknoloji alanları olarak belirledik. Yine bu alandaki girişim ve icraatları da destekliyoruz""Uçan araçlara geldiğinizde artık dünya liderliğine oynayacak bir Türkiye'yi göreceksiniz"

Teknoloji Görece Erimli Siber Güvenlik Robot 

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