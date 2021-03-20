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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ANKARA - e-ticaret platformlarında 65 yaş üstü kullanıcı oranı yüzde 6'dan yüzde 10'a çıktı

ANKARA - e-ticaret platformlarında 65 yaş üstü kullanıcı oranı yüzde 6'dan yüzde 10'a çıktı

- PTTAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu ile röportaje - ticaret platformlarında 65 yaş üstü kullanıcı oranı yüzde 6'dan yüzde 10'a çıktı - PTTAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu: - "300 - 400 bin civarında olan PTTAVM sitesinde kayıtlı 65 yaş üstünde kullanıcı sayısı 800 bine yaklaştı" - "Sipariş verme oranı da yüzde 45 artan bu yaş grubu bireylerimizin, salgın süreci sonrası sayfada vakit geçirme süresi yüzde 16 arttı"ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - PTTAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 65 yaş üzeri vatandaşları e - ticarete yönelttiğini belirterek, "e - ticaret platformlarında daha önce yüzde 6 civarında olan 65 yaş üstü kullanıcıların sayısı yüzde 10'a yükseldi." dedi.
Çevikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 - 24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla 65 yaş üstü vatandaşların e - ticaret ile olan ilişkisini araştırdıklarını söyledi.

65 yaş üstü vatandaşların e - ticarete sadece güvensizlikten ziyade, alacağı ürünü görmek ve dokunmak istediği için mesafeli durduğunu belirlediklerini anlatan Çevikoğlu, söz konusu vatandaşların, salgın döneminde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni mecrayla tanıştıklarına dikkati çekti.Çevikoğlu, bunun da en çok satış yapılan grup olan 25 - 34 yaş arasındaki gençlerin, büyüklerine e - ticareti öğretmeleri sayesinde gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:"e - ticaret platformlarında daha önce yüzde 6 civarında olan 65 yaş üstü kullanıcıların sayısı yüzde 10'a yükseldi. Söz konusu artışla 300 - 400 bin civarında olan PTTAVM sitesinde kayıtlı 65 yaş üstünde kullanıcı sayısı, 800 bine yaklaştı. Sipariş verme oranı yüzde 45 artan bu yaş grubu vatandaşlarımızın, salgın süreci sonrası sayfada vakit geçirme süresi yüzde 16 arttı. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın satın alımlarına baktığımızda genellikle market ürünleri, pet shop, bahçe, yapı market ve ev dekorasyonu gibi kategorilere yoğunlaştıklarını görüyoruz."Çevikoğlu, şu an 25 bin satıcının, 25 milyondan fazla ürününün sunulduğu PTTAVM'deki satışlarda Kovid - 19 salgını dolayısıyla ciddi artış görüldüğünü bildirdi.

Koronavirüs Dekorasyon Et Ürünleri Ev Dekorasyon Pet Shop 

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