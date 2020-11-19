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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Dönmez: 'Kovid-19 döneminde madenciliğimiz için çeşitli destek mekanizmalarını devreye aldık'

ANKARA - Dönmez: 'Kovid-19 döneminde madenciliğimiz için çeşitli destek mekanizmalarını devreye aldık'

ANKARA - Dönmez: "Kovid - 19 döneminde madenciliğimiz için çeşitli destek mekanizmalarını devreye aldık" - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda konuşmasıANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Kömür Üreticileri Derneği öncülüğünde kömür sektörüne yönelik düzenlenen değerlendirme toplantısına video konferans yoluyla katıldı.
(3)"Kovid - 19 döneminde madenciliğimizin mevcut şartlardan asgari ölçüde etkilenmesi için çeşitli destek mekanizmalarını devreye aldık"

Toplantı Konferans 

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