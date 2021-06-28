ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TÜRKSAT 6A uydumuzu ürettik, önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planlıyoruz'
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TÜRKSAT 6A uydumuzu ürettik, önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planlıyoruz" - Töreni takip eden vatandaşlar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'ne katıldı. (2)Erdoğan: "Tasarım ve üretim aşamaları başarıyla tamamlanan TÜRKSAT 5B uydumuzun testleri sürüyor. Amacımız bu uydumuzu yılın son çeyreğinde uzaya göndermektir."Erdoğan: "TÜRKSAT 6A uydumuzu ürettik, test aşamasına gelen bu uydumuzu önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planlıyoruz."Erdoğan: "(TÜRKSAT 6A'nın uzaya gönderilmesi) Böylece Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir."
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