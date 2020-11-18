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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim proje kadrolarla, proje kişiliklerle, yüzleri kızarmayan siyaset bezirganlarıyla işimiz olmaz'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim proje kadrolarla, proje kişiliklerle, yüzleri kızarmayan siyaset bezirganlarıyla işimiz olmaz'

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim proje kadrolarla, proje kişiliklerle, yüzleri kızarmayan siyaset bezirganlarıyla işimiz olmaz" - TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nın düzenlendiği salon - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuştu.
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