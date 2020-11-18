ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Artık çok daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanmamız gerekiyor'
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık çok daha güçlü bir şekilde üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata odaklanmamız gerekiyor" - TOBB Türkiye Ekonomi Şurasına katılanlar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuştu. (3)
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