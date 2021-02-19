ANKARA - Bakan Varank: ''Sorunlara yerel müdahalelerle çözümler getirmeyi hedefliyoruz''
- Sürdürülebilir Kalkınma, Finans ve Çevre Sempozyumu - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TÜBA, Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümler Ağı tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma, Finans ve Çevre Sempozyumu''na çevrim içi olarak katıldı. (3)
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