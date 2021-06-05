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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ANKARA - Bakan Pakdemirli, orman yangını tatbikatına katıldı

ANKARA - Bakan Pakdemirli, orman yangını tatbikatına katıldı

- Orman Yönetim Merkezi - Adana'da gerçekleştirilen orman yangını tatbikatı - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Orman Yönetim Merkezi'nde video konferans aracılığıyla tatbikata katılması ve yetkililerden bilgi alması - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Yönetim Merkezi'nde video konferans aracılığıyla Adana'da gerçekleştirilen orman yangını tatbikatına katıldı.

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