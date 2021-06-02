ANKARA - Bakan Muş: 'Bu büyüme gerçek olamaz diye hezeyanlarda bulunanlar var'
ANKARA - Bakan Muş: "Bu büyüme gerçek olamaz diye hezeyanlarda bulunanlar var" - Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un kürsüye gelişi - Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un açıklamalarıANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. (1)
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