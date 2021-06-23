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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Bakan Karaismailoğlu, Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Momirovic ile bir araya geldi

ANKARA - Bakan Karaismailoğlu, Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Momirovic ile bir araya geldi

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun salona gelmesi - Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Tomislav Momirovic - Görüşmeye katılanlar - Momirovic'in konuşması - Karaismailoğlu'nun konuşmasıBakan Karaismailoğlu, Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Momirovic ile bir araya geldi: - "Devam eden Sırbistan'daki projelerin bir an önce bitirilmesi, Sırbistan'ın yeni ihtiyaçları, talepleri doğrultusunda yeni projelerin geliştirilmesi konusunda her zaman onlara destek olmaya devam edeceğiz"ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 19 yılda edindikleri bilgi, birikim ve yetenekleri dost ve kardeş ülkelerle paylaştıklarını belirterek, "Devam eden Sırbistan'daki projelerin bir an önce bitirilmesi, Sırbistan'ın yeni ihtiyaçları, talepleri doğrultusunda yeni projelerin geliştirilmesi konusunda her zaman onlara destek olmaya devam edeceğiz." dedi.
Bakan Karaismailoğlu, Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Tomislav Momirovic ile görüşmesi öncesinde, 19 yıldır Türkiye'de yapılan büyük ulaştırma hamlesinin artarak devam ettiğini söyledi.

Bunlar içinde en son teknolojinin kullanıldığı, büyük mühendislik gerektiren projeleri bitirmeye başladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, bunları yaparken Türk mühendis ve müteahhitlerle çalıştıklarını bildirdi.Karaismailoğlu, 19 yıldır ulaştırma hamlesi sayesinde Türkiye'de, dünyanın en yetkin mühendislik, proje ve müteahhitlik firmalarının geliştiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:"Bizler de bu 19 yılda edindiğimiz bilgi, birikim ve yeteneklerimizi dost, kardeş ülkeyle paylaşıyoruz. Bu nedenle Sırbistan'da başlamış olan ikili ilişkilerdeki olumlu gelişmeler ve burada çalışan Türk müteahhitlerin başarılı olmasını biz de canı gönülden destekliyoruz. Devam eden Sırbistan'daki projelerin bir an önce bitirilmesi, Sırbistan'ın yeni ihtiyaçları, talepleri doğrultusunda yeni projelerin geliştirilmesi konusunda her zaman onlara destek olmaya devam edeceğiz." - "İkili ilişkilerimiz son 140 yılın en iyi düzeyinde"Momirovic de iki ülke arasındaki ilişkilerin son 140 yıllık dönemdeki en iyi düzeyinde bulunduğunu söyledi.

İkili ilişkilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ortak çalışmaların katkılarının olduğunu vurgulayan Momirovic, ortak projelerin özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını sürecinde hem iki ülke hem de tüm bölge içinde olumlu etkisine değindi.İkili ilişkilerin bu düzeye çıkmasında çok sık ve en üst düzeyde yapılan toplantıların etkisi olduğunu anlatan Momirovic, şöyle konuştu:"Türkiye'nin yatırımları Sırbistan'da her sene büyümekte. 1000'den fazla Türk firması orada çalışmakta ve 10 bin kişiden fazla istihdam sağlamaktadır. Türkiye, en fazla yatırım yapan ülkelerdendir. Geçen sene 1,3 milyar dolarla iki ülke arasındaki ekonomik büyümeyi gördük. Sırbistan'da inşaat, ulaştırma ve altyapı alanında büyük projeler gerçekleştiriliyor. Bu da Sırbistan'ın görüntüsünü değiştirecektir."Momirovic, 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle Belgrad - Saraybosna Otoyolu Projesi için imzaların atıldığını anımsatarak, söz konusu yolun yapılması konusunda o zaman sözleşildiğini bildirdi.Gelecek dönemde ortak işleri yapmaktan son derece mutluluk duyacaklarını belirten Momirovic, sadece ülkeler için değil, bütün bölgeler için önemli işler gerçekleştireceklerini kaydetti.
İki Bakanın görüşmesi daha sonra basına kapalı devam etti.

Koronavirüs Ekonomik Büyüme Milyar Dolar Koronavirüs Mühendislik 

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