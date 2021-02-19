ANKARA - Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Kahramankazan Yolu Şantiyesi’nde incelemelerde bulundu
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun Kahramankazan Yolu Şantiyesi’ne gelişi - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun basın açıklaması yapması - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun incelemede bulunması - Kahramankazan Yolu Şantiyesi’nde yürütülen çalışmalarANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Kahramankazan Yolu Şantiyesi’nde incelemelerde bulundu."68 bin kilometrelik karayolu ağımız üzerinde 13 bin personel 12 bin tane aracımızla karla kışla mücadele yapıyoruz. 68 bin kilometrelik yol ağımız üzerinde önemli bir kesinti yok. Bütün yol ağımızı ulaşılabilir halde kılmak için, trafiğe açık bulundurmak için özverili karayolları genel müdürlüğü personelimiz 7 - 24 saat büyük ve özverili çalışma gerçekleştiriliyor""Ülkemizdeki çok önemli projeleri bir bir hayata geçirdik""Kızılcahamam tüneli'ni önümüzdeki günlerde C umhurbaşkanımızın katılımıyla çok görkemli bir törenle Ankara lıların hizmetine sunacağız"
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım