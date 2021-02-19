Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
ANKARA - Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Kahramankazan Yolu Şantiyesi’nde incelemelerde bulundu

ANKARA - Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Kahramankazan Yolu Şantiyesi’nde incelemelerde bulundu

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun Kahramankazan Yolu Şantiyesi’ne gelişi - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun basın açıklaması yapması - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun incelemede bulunması - Kahramankazan Yolu Şantiyesi’nde yürütülen çalışmalarANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Kahramankazan Yolu Şantiyesi’nde incelemelerde bulundu."68 bin kilometrelik karayolu ağımız üzerinde 13 bin personel 12 bin tane aracımızla karla kışla mücadele yapıyoruz. 68 bin kilometrelik yol ağımız üzerinde önemli bir kesinti yok. Bütün yol ağımızı ulaşılabilir halde kılmak için, trafiğe açık bulundurmak için özverili karayolları genel müdürlüğü personelimiz 7 - 24 saat büyük ve özverili çalışma gerçekleştiriliyor""Ülkemizdeki çok önemli projeleri bir bir hayata geçirdik""Kızılcahamam tüneli'ni önümüzdeki günlerde C umhurbaşkanımızın katılımıyla çok görkemli bir törenle Ankara lıların hizmetine sunacağız"

Karayolları Karayolları Genel Müdürlüğü Basın Açıklaması Kışla 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Bankaların Koronavirüs DestekleriBankaların Koronavirüs Destekleri
İkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisiİkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisi
Türkiyenin Yerli Otomobili TanıtıldıTürkiyenin Yerli Otomobili Tanıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili KullandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili Kullandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement