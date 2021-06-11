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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
ANKARA - Bakan Elvan: 'Nakit sermaye artırımında yüzde 50 olan kurumlar vergisi indiriminin, sermayenin yurt dışından getirilmesi durumunda yüzde 75 uygulanmasına ilişkin düzenleme yapacağız'

ANKARA - Bakan Elvan: 'Nakit sermaye artırımında yüzde 50 olan kurumlar vergisi indiriminin, sermayenin yurt dışından getirilmesi durumunda yüzde 75 uygulanmasına ilişkin düzenleme yapacağız'

ANKARA - Bakan Elvan: "Nakit sermaye artırımında yüzde 50 olan kurumlar vergisi indiriminin, sermayenin yurt dışından getirilmesi durumunda yüzde 75 uygulanmasına ilişkin düzenleme yapacağız" - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, çevrim içi gerçekleştirilen Ankara Sanayi Odası Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'na iştirak etti. (3)

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