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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Bakan Elvan, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı Başkanı Sharma ile görüştü

ANKARA - Bakan Elvan, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı Başkanı Sharma ile görüştü

- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan - BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı Başkanı Alok SharmaBakan Elvan, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı Başkanı Sharma ile görüştü: - "İklim değişikliğinin finansmanı, yeşil dönüşüm ve ülkemizin iklim değişikliği politikaları konularında verimli bir görüşme yaptık, iş birliğimizi artırma konusunda mutabık kaldık"ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma ile iklim değişikliğinin finansmanı, yeşil dönüşüm ve Türkiye'nin iklim değişikliği politikaları konularında verimli bir görüşme yaptıklarını bildirdi.Bakan Elvan, Twitter hesabından söz konusu görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "COP26 Başkanı Alok Sharma ile iklim değişikliğinin finansmanı, yeşil dönüşüm ve ülkemizin iklim değişikliği politikaları konularında verimli bir görüşme yaptık, iş birliğimizi artırma konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.

Politika İklim Değişikliği Bild Erimli 

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