ANKARA - Bakan Dönmez: 'Dijitalleşen enerji ve otomasyon sistemleri, şebekelerin ve piyasaların işleyişine zaruret halini almaktadır'
ANKARA - Bakan Dönmez: "Dijitalleşen enerji ve otomasyon sistemleri, şebekelerin ve piyasaların işleyişine zaruret halini almaktadır" - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in konuşmasıANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3'üncü Türk - Alman Enerji Forumu'na video konferans yöntemiyle katılarak konuşma yaptı. (3)
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