ANKARA - Bakan Dönmez: '(2020'de) 4 bin 892 maden ruhsat sahasını denetledik'
ANKARA - Bakan Dönmez: "(2020'de) 4 bin 892 maden ruhsat sahasını denetledik" - Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki madencilerle video konferans yöntemiyle görüştü.
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