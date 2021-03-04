ANKARA - ATO'dan 'kontrollü normalleşme' sürecinde üyelerine rehberlik hizmeti
ANKARA - ATO'dan "kontrollü normalleşme" sürecinde üyelerine rehberlik hizmeti - Ankara Ticaret Odası Meslek Komite ve Meclis üyeleri ile çalışanlarından oluşan ekibin iş yeri ziyaretleri ve bilgilendirme yapmalarıATO'dan "kontrollü normalleşme" sürecinde üyelerine rehberlik hizmetiANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "kontrollü normalleşme" süreci kapsamında Oda üyesi iş yerlerine rehberlik hizmeti verdiklerini belirterek, "Lütfen kuralların aksine davranmayalım, kendi ayağımıza kurşun sıkmayalım." ifadesini kullandı.ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Ticaret Odası Meslek Komitesi ve çalışanlarından oluşan 75 kişilik bir ekip, "kontrollü normalleşme" süreci kapsamında, Ankara ’nın tarihi ve turistik merkezi konumundaki Altındağ ilçesinin Kale ve Hamamönü bölgesindeki restoran, lokanta, kafeterya gibi üye işletmeleri ziyaret ederek, temizlik, maske ve mesafenin yanı sıra alınması gereken tedbirler konusunda rehberlik faaliyeti yürüttü.Üye işletmelere ATO’nun hazırladığı afiş ve broşürleri dağıtan ekipler, işletme kapasitesine göre içeride olması gereken müşteri sayısından HES kodu sorgulamasına, masalar arasında olması gereken mesafeden klima kullanımına kadar tüm kuralları tek tek anlattı. - "İşletmelerimizin özellikle yüzde 50 kapasite kuralına uymasına istiyoruz"Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, "kontrollü normalleşme" sürecinin aylardır sıkıntı çeken işletmeler için çok güzel bir haber olduğunu ancak bazı işletmelerin kurallara riayet etmeyerek toplumu büyük bir riskle karşı karşıya bıraktığını belirtti. Bazı işletmelerin yüzde 50 kapasite kuralına uymadığına yönelik şikayetler aldıklarını bildiren Baran, "Lütfen kuralların aksine davranmayalım, kendi ayağımıza kurşun sıkmayalım." ifadesini kullandı.Baran, normalleşmenin kalıcı hale gelmesi için işletme sahiplerinden müşterilere, çalışanlardan tedarikçilere kadar herkese sorumluluk düştüğünü vurgulayarak şunları kaydetti:"İlk iki günde oluşan manzara ve yaptığımız ziyaretlerde gördüklerimiz, bazı işletmelerimizin hala yaşananlardan ders çıkarmadığını gösteriyor. İşletmelerimizin özellikle yüzde 50 kapasite kuralına uymasına istiyoruz. Salgında Ankara rakamlarının yükselmesi durumunda bunun faturasının yeme - içme sektörüne mal edilmemesi için işletmelerimizin kuralların tamamına uyması gerekiyor. Ekiplerimiz, üyelerimize rehberlik hizmeti vererek, alınması gereken tedbirleri hatırlatmaya devam edecek."
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