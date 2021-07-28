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ANKARA - Angola Cumhurbaşkanı Lourenço, Türkiye- Angola İş Forumu'nda konuştu
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Angola Cumhurbaşkanı Lourenço, Türkiye- Angola İş Forumu'nda konuştu

ANKARA - Angola Cumhurbaşkanı Lourenço, Türkiye- Angola İş Forumu'nda konuştu

- Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun salona gelmesi - İki ülke marşlarının okunması - Toplantıya katılan iki ülke heyeti - Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun konuşması - Toplantının sona ermesiANKARA - Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço, Türkiye - Angola İş Forumu’nda konuştu.

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