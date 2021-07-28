ANKARA - Angola Cumhurbaşkanı Lourenço, Türkiye- Angola İş Forumu'nda konuştu
- Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun salona gelmesi - İki ülke marşlarının okunması - Toplantıya katılan iki ülke heyeti - Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun konuşması - Toplantının sona ermesiANKARA - Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço, Türkiye - Angola İş Forumu’nda konuştu.
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