Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Amasya Valisi Masatlı: “Eskiden çiftçilerimize bu kadar teşvik, destekleme yoktu”

Amasya Valisi Masatlı: “Eskiden çiftçilerimize bu kadar teşvik, destekleme yoktu”

Çiftçilere çilek fidesi dağıtım programı.

Cennet Tarım Teknoloji Çekim Hükümet 

-Fidelerin dağıtımı.
-Toplu fotoğraf çekimi.
-Vali Masatlı'nın açıklamaları.

( AMASYA -ÖZEL)- "Şeker var, un var, yağ var, artık helva yapmak çiftçilere kalmış" AMASYA

- Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çiftçilere yaptığı 395 milyon TL’lik destekleme ödemesine işaret ederek “Eskiden bu kadar teşvik yoktu, bu kadar destekleme yoktu. Devletimiz her yanı ve yönüyle çiftçilerimize destek oluyor” dedi.
Kentte yaşayan çiftçilere yüzde 75’i Amasya İl Özel İdaresi kaynaklarından finanse edilen çilek fidesi dağıtım töreninde son dönemde her hafta ayrı bir ürün desteği sağladıklarını anlatan Vali Masatlı, “Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi çalışarak, üreterek, teknoloji geliştirerek kalkınacak ve insanımızın refah seviyesini arttıracağız. 2000’li yıllardan önce tarımda ve diğer alanlarda bu denli büyük teşvikler yoktu. Şimdi ise hükümetimiz, üreticimize katkı sağlamak adına çeşitli kalemlerde birçok destek sağlamaktadır” diye konuştu.
Tarımda yeni hedeflerin belirlendiği kentte elma, kiraz, cennet hurması, nohut, ayçiçeği, incir ve yonca üretimini desteklemek için projeler hayata geçirdiklerini, son olarak çilek üretimini destekleme projesi kapsamında 300 bin adet çilek fidesi ve 6 bin kilo malç naylonunu çiftçilere dağıttıklarını anlatan Masatlı, “Devletimiz her yanı ve yönüyle çiftçilerimize destek oluyor. Bundan sonra yapılacak husus tamamıyla çiftçilerimizle ilgili. Şeker var. Un var. Yağ var. Artık helva yapmak size kalmış. Helva yapıp bize sunmak size kalmış. İnşallah bu alın teriyle ekeceğiniz ürünlerden istediğinizden daha fazla ürün elde edersiniz. İstediğinizden daha fazla satarsınız” şeklinde konuştu.
Çiftçilere fidelerin dağıtıldığı törende, AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin ile İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin de yer aldı. (MÇ-SLH-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Şehide Son Bakış Yürekleri DağladıŞehide Son Bakış Yürekleri Dağladı
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
O Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı olduO Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı oldu
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement