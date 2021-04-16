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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Amasya’nın bir hayali daha gerçekleşti: 5. OSB Taşova’ya yapılıyor

Amasya’nın bir hayali daha gerçekleşti: 5. OSB Taşova’ya yapılıyor

OSB yapılacak alanın DRONE görüntüsü

Sanayi Bölgeleri Toplantı Gesi 

-Belediye başkanı OSB dosyası inceleme detay görüntüler
-Başkan röportaj

( AMASYA -DRONE) AMASYA

- Amasya Taşova Karma Organize Sanayi Bölgesi(OSB), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayıyla 363 sicil numarası ile kuruldu. Organize sanayi bölgeleri üst kurul toplantısına başkanlık eden Vali Masatlı, kentin sanayi altyapısını güçlendirmek amacıyla ilk etapta mevcut organize sanayi bölgelerinin genişleme çalışmalarını başlattıklarını, daha sonra Taşova'nın mevcut konumu ve potansiyelini göz önünde bulundurarak ilçede karma OSB kurulması için çaba sürdürdüklerini belirtti.
Taşova’ya bağlı Çambükü- Dörtyol köyleri arasında bulunan araziye kurulacak olan Taşova Karma OSB hakkında gazetecilere açıklama yapan Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, kurulacak olan OSB’nin gençlere iş imkânı sağlayacağını söyledi.

Öztürk, “Pazartesi günü itibarıyla de sürecin birinci etabı bakanımız tarafından imzalanma sürecini tamamlamış olduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza teşekkür ediyoruz. 363 sicil numarasıyla, Taşova Organize Sanayi kurulum dosyası imzalanmıştır. İlçemiz, ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Taşova gibi bir ilçe Türkiye’de 363. organize sanayinin kaydını alıyor olması ve uygun görülmüş olması ilçemiz adına hakikaten çok önemli. Taşova bu bütün yapılanlar içerisinde 363. sırayı almış olması, hakikaten ilçemiz ve ilimiz adına çok değerli ve önemli bir adımdır” dedi.

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