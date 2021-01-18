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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Amanoslar'da teleferikli defne yaprağı hasadı

Amanoslar'da teleferikli defne yaprağı hasadı

Amanos Dağları

Fabrika Yurt Dışı İlham Teleferik Teröristler 

-Defne yaprağının teleferik ve pat pat motoru sistemleri ile toplanması ve depolanmasının drone görüntüleri
-İlhami Selçuk ile röportaj

( HATAY )- Hatay’da teröristlerden temizlenen Amanos Dağlarında hasat edilen defne yaprağı teleferik sistemiyle indirilerek ekonomiye kazandırılıyor HATAY

- Hatay’da teröristlerden arındırılan Amanos Dağlarında hasat edilen defne yaprağı teleferik sistemiyle indirilerek ekonomiye kazandırılıyor. Son yıllarda terör ve yangınlarla gündeme gelen Amanos dağlarının sarp yamaçlarında kalitesi oldukça yüksek olan defne ağaçlarının yaprakları Türkiye ekonomisine kazandırılıyor. Zor şartlarda toplanan defne yaprakları Karadeniz Bölgesinde olduğu gibi teleferik sistemleri ile dağların yüksek kesimlerinden indiriliyor. İskenderun Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan Akçay mevkisinde yıllık ortalama 700 ton defne yaprağının toplandığını belirten İlhami Selçuk, "Memleketimiz açısından önemli bir durum bacasız fabrika gibi bu iş. Sarp bölgelerde kurduğumuz pancar motoru sistemi ile defne yapraklarını toplandığı yerlerden indiriyoruz ve Sanamdağ ilçesinde bulunan fabrikaya gönderiyoruz. Burada kurutuluyor ve oradan da İzmir’e gönderiliyor. Burada yaprak kalitesine göre ayrıştırılıp yurt dışına ihraç ediliyor. Sadece bizim yaptığımız çalışmada yıllık ortalama 70-80 bin dolar bir döviz girdisi oluyor. Bulunduğumuz Amanos Dağlarında artık herhangi bir terör tehdidi görmüyoruz bir endişe yaşamıyoruz. Askerlerimiz dağda operasyonlar devam ediyor artık terörist bitti diye biliyoruz” şeklinde konuştu.
Defne yaprağının bir şifa kaynağı olduğunu belirten Selçuk, kaynatılıp suyunun balla karıştırılıp içilmesi halinde boğaz ağrısına çok iyi geldiğini söyledi.

(AHS-
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