Altın fiyatlarındaki düşüş kuyumcuları hareketlendirdi

-bileziklerin görüntüsü

-kuyumcularla yapılan rop

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( TRABZON - ÖZEL)- Gurbetçilerin gelmesiyle birlikte kuyumcular iki yılın ardından en hareketli günlerini yaşıyor TRABZON



- Trabzon’da son günlerde altın fiyatlarında yaşanan düşüş dolayısıyla kuyumcularda belirgin bir hareketlenme gözleniyor. Özellikle son 2 yıldır yaşanan pandemi nedeniyle gurbetçilerin gelmemesi kuyumcuları olumsuz etkilerken, bugünlerde piyasalar tekrar eskisi gibi hareketlenmeye başladı.

Kuyumcular bugünlerde piyasalarda önceki senelere göre yüzde 70 seviyelerinde bir canlanma yaşandığını belirtirlerken, özellikle altındaki düşüşün talebi artırdığını söylediler. Kuyumculardan Zekeriya Tonyalı vatandaşın, altını yatırım aracı olarak gördüğünü ve altın fiyatının da düşmesi altına talep arttığını ifade ederek “Yurt dışında çalışan vatandaşlarımız iki yıldır gelmedikleri için bugünlerde piyasada bir hareketlenme var. Altının gramı düşüğü için işlerimiz şükürler olsun iyidir. Dolayısıyla en hareketli günlerimizi yaşıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Düğün ayları olduğu için gelenler genellikle yöremizin modası olan burma bilezik, hasır bilezik, beşli gibi ürünleri daha çok tercih ediyor. Vatandaşımız altını yatırım aracı olarak gördüğü için şu anda altına bayağı rağbet var diyebiliriz. Vatandaşımıza tavsiyemiz, altının düşük çıkmasına bakmaksızın daha çok işçiliksiz ürünleri almalarını öneririz. Çünkü altının fiyatları böyle kalmayacak yıl sonuna kadar altının fiyatında iyi bir yükselme olacağını tahmin ediyoruz. Altın fiyatlarının bu aylarda düşük olmasının en büyük sebepleri yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın, gurbetçilerimizin bol miktarda döviz getirmelerinden dolayı altında nispi de olsa düşme oluyor. Şükürler olsun bu günlerde piyasa epeyce canlandı. Geçen 2 seneye rağmen bu sene çok iyi. Yüzde 60-70 seviyelerinde bir canlanma var. İki üç ay öncesine göre altın fiyatları 520-525 TL’ye kadar çıkmıştı şu anda da 490’lar seviyesinde. Dolayısıyla vatandaşımız altını tercih ediyor. Milletimiz en iyi yatırım aracı altını görüyor” dedi.

Kuyumculardan Erhan Şakar da altın fiyatlarındaki düşüşün piyasayı hareketlendirdiğini ifade ederek “Yaz sezonunun gelmesi, düğünlerin artması, altın fiyatlarının da düşüşte olması altına olan talebi artırdı. Altındaki fiyat düşüklüğü zaten bekleniyordu. Okullar açılana kadar piyasanın hareketliliği süreceğini tahmin ediyoruz” diye konuştu.

(BK-ÖS-Y)

