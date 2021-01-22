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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Altın fiyatlarında düşüş sürüyor

- Altın fiyatlarında düşüş sürüyor

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Dolar Kuru Asad Altın Fiyatları Dolar Gram Altın 

-Genel
-Röporaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İç piyasada altın fiyatları Ons fiyatında ki gerileme ile dolar kuruna bağlı olarak düşüşünü sürdürüyor. Gram altın haftanın son işlem gününde 445 liradan satılıyor. Ons fiyatlarının ve dolar kurunun gerilemesiyle altın fiyatları iç piyasada düşüşünü sürdürüyor. Haftabaşında 445 seviyesinde olan gram altın 440 liraya geriledi. Kuyumcular altın fiyatlarının Mart ayında tekrar yükselişe geçeceğini öngörüyor. “Altın Ons bazında Mart ayında prim yapabilir” Altının fiyatını belirleyen iki faktör olduğunu belirten Kapalıçarşı esnafı Kaan Gözüm, “Bir tanesi dolar fiyatı bir tanesi de Ons fiyatı. Şu an ons fiyatı 1860 civarında. En yüksek gördüğü değerin oldukça aşağısında. Dolardan faiz artırımlarıyla aşağıya geldiği için altında değer kaybı oluştu. Şu an için vatandaşın altın alabileceği yönünde söylemler var. Amerika’daki parasal genişleme devam ederse altının Ons fiyatı da yükselebilir. Yaptığımız değerlendirmelere göre altının Ons bazında Mart ayında biraz prim yapabileceğini düşünüyorum. Şu an gram altın 440 lira, çeyrek 730 lira, yarım 1460 lira, Ata ise 2990 lira civarında seyrediyor. Vatandaş altın almaya geldiğinde genelde gram altına yöneliyor” şeklinde konuştu.
(UGR-ACÖ-E)
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