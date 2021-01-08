Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor

Altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor

altınlardan görüntü

Altın Fiyatı Altın Fiyatları Düğün Sezonu Çeyrek Altın Gram Altın 

-röportaj
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İç piyasada altın fiyatları Ons fiyatındaki gerileme ile dolar kuruna da bağlı olarak düşüşe geçti. Dün kapanışta 454 lira seviyesinde olan gram altın haftanın son gününde 448 liradan işlem görüyor. Yaklaşık iki haftadır düşüş eğiliminde olan altın, haftanın son gününde 448 liradan işlem görüyor. Dolar/TL paritesi ve küresel piyasalarda Ons fiyatlarının gerilemesinden dolayı iç piyasada da yön aşağı döndü. Şu sıralarda gram altın fiyatı 448 liradan işlem görürken düşüşün devam edeceği öngörülüyor. “Düşüş devam edecek” Atının düşüşü ile birlikte vatandaşın altına talebi arttığını söyleyen kuyumcu esnafı, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altının talep gördüğünü belirtti.
Altın fiyatlarının düşüşe geçtiğini belirten kuyumcu Serkan Tunçbilek, “Altın güne 450 seviyesinden başladı.
Dün ise kapanışı 454 ile yapmıştı. Altında ki düşüşün en büyük sebebi ABD’deki belirsizlikten kaynaklanıyor. Bunun yanında aşı haberlerinin gelmesi, vaka sayılarının düşmesi ve altının Ons fiyatının da gerilemesi etkili oluyor. Bu düşüş devam edebilir ancak yaz ayının ve düğün sezonun açılmasıyla 500 TL’nin üzerinde ivme bekleniyor. Gram altının şu anda fiyatı 450 TL, çeyrek altın 740 TL, yarım altın bin 480 TL, Cumhuriyet atını da 3 bin 20 TL’den satılmakta. Altın fiyatlarının düşmesiyle çeyrek, gram ve Cumhuriyet altınına yoğun talep var” şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Otomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç FiyatlarıOtomobil Alacaklar Dikkat: İşte En Uygun Sıfır Araç Fiyatları
Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!Kredi Borçları Nasıl Ertelenecek? Tek Tek Detaylıca Anlattık!
Bankaların Koronavirüs DestekleriBankaların Koronavirüs Destekleri
İkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisiİkinci El Otomobil Piyasasında koronavirüs Etkisi
Türkiyenin Yerli Otomobili TanıtıldıTürkiyenin Yerli Otomobili Tanıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili KullandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Yerli Otomobili Kullandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı