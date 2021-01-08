Altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İç piyasada altın fiyatları Ons fiyatındaki gerileme ile dolar kuruna da bağlı olarak düşüşe geçti. Dün kapanışta 454 lira seviyesinde olan gram altın haftanın son gününde 448 liradan işlem görüyor. Yaklaşık iki haftadır düşüş eğiliminde olan altın, haftanın son gününde 448 liradan işlem görüyor. Dolar/TL paritesi ve küresel piyasalarda Ons fiyatlarının gerilemesinden dolayı iç piyasada da yön aşağı döndü. Şu sıralarda gram altın fiyatı 448 liradan işlem görürken düşüşün devam edeceği öngörülüyor. “Düşüş devam edecek” Atının düşüşü ile birlikte vatandaşın altına talebi arttığını söyleyen kuyumcu esnafı, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altının talep gördüğünü belirtti.

Altın fiyatlarının düşüşe geçtiğini belirten kuyumcu Serkan Tunçbilek, “Altın güne 450 seviyesinden başladı.

Dün ise kapanışı 454 ile yapmıştı. Altında ki düşüşün en büyük sebebi ABD’deki belirsizlikten kaynaklanıyor. Bunun yanında aşı haberlerinin gelmesi, vaka sayılarının düşmesi ve altının Ons fiyatının da gerilemesi etkili oluyor. Bu düşüş devam edebilir ancak yaz ayının ve düğün sezonun açılmasıyla 500 TL’nin üzerinde ivme bekleniyor. Gram altının şu anda fiyatı 450 TL, çeyrek altın 740 TL, yarım altın bin 480 TL, Cumhuriyet atını da 3 bin 20 TL’den satılmakta. Altın fiyatlarının düşmesiyle çeyrek, gram ve Cumhuriyet altınına yoğun talep var” şeklinde konuştu.





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