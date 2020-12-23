- Alanya’da şifası saymakla bitmeyen alabaşın hasatı başladı

- -Seralar ve alabaştan görüntü

- -Hasat yapılmasından görüntü

- -Alabaştan detay görüntü

- -Ali Bilgi röp

- -Detay görüntüler



( ANTALYA )- Fide olarak ekilip 70 gün sonra hasat yapılıyor, tanesi pazarda 6 liradan satılıyor ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesinde şifası saymakla bitmeyen ve turpgillerden olan alabaş , serada ilk kez yetiştirilip satılmaya başlandı. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlere de gönderilen alabaşa, Alanya’da en çok yabancılar rağbet ediyor. Yaklaşık 15 yıldır çiftçilik yapan ve ürettiği organik ürünleri pazarda satan Ali Bilgi, yeni kazanç yolu sağlamak amacıyla alabaş bitkisinin üretimine başladı.

Farklı yörelerde yer lahanası, cehennem topuzu, alabaş turpu olarak anılan, açık yeşil ve mor olmak üzere iki farklı renkte olan alabaş Alanya’da ise kapalı serada ilk kez üretildi. C vitamini bakımından zengin olan, güçlü bir antioksidan görevi gören ve özellik akciğer, bağırsak, göz rahatsızlığı, tansiyon gibi rahatsızlıklara iyi gelen alabaşa ilçede en çok en çok yabancıların turistler talep görüyor. Alanya’nın Toslak Mahallesi’ndeki serasında alabaş üretimine başlayan Ali Bilgi, ilçede serada ilk alabaş hasatını aptı. Bilgi, “Alanya’da alabaş kapalı alanda ilk defa üretiliyor. Mor ve yeşil olmak üzere alabaşın 2 rengi var. Ürettiğim ürünleri pazarlarda kendim de satıyorum. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlere alabaş gönderiyorum. Sağlık açısından çok zengin bir üründür. Özellikle kalp dostudur, böbrek taşıyla rahatsızlığı yaşayan hastalara şifa kaynağıdır ve bağırsakların sağlığı için vazgeçilmez bir sebzedir. Fide olarak ekiyoruz ve 60-70 günlük bir sürede hasat yapıyoruz. Alabaşın ayrıca yapraklarını da tüketebiliyoruz. Karadeniz lahanası gibi sarma, çorba gibi yemeklerde oluyor. Yüksek tansiyon ve uyku problemleri taşıyan insanlarında vazgeçilmez ilacıdır” dedi.

“Bu yıl hedefim 150 bin adet alabaş üretimi yapmak” Alanya ilk defa kapalı alanda alabaşın üretiminin kendisinin yaptığını aktaran Bilgi, “Geçen yıl açık alanda 100 bin adet alabaş üretimi yaptım. Bu yıl hedefim ise serada 150 bin adet alabaş üretimi yapmak. Bu ürünün bir tanesinin toptan fiyatı 2-3 lira, tezgahlarda ise tanesi 5-6 TL arasında yerini alıyor. Yoğun bir şekilde üretmeye devam ediyoruz” dedi.

“Yabancı turistler alabaşı görünce çocuğunu bulmuş gibi seviniyor” En çok yerli ve yabancı turistleri talep gösterdiğini ifade eden Bilgi şunları söyledi: “Pazara gelen çoğunluğu Alman ve Rus olan yabancı turistler alabaşı görünce çocuğunu bulmuş gibi seviniyor. Olmayan bir şeyi Alanya’da görünce çok mutlu oluyorlar.” (EA-



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