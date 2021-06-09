Aksaray’da tarım işçileri yalnız bırakılmıyor

-Tarım yetkililerinin tarlaya gelişi

-Tarım yetkililerinin tarlada işçilerle görüşmesi

-Tarım Müdürü Saklav’ın tarlada çapa yapması

-Tarım Müdürü Saklav’ın işçilerle görüşmesi bilgilendirmesi

-Tarım Müdürü Saklav Röp.

-Çiftçi Röp.

-Tarım işçisi Röp.

-Detay görüntüler



( AKSARAY ) AKSARAY



- Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da sektörün olmazsa olmazı mevsimlik tarım işçilerinin tüm ihtiyaçları Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından karşılanıyor. Tarım ve hayvancılık sektöründe İç Anadolu Bölgesinin önemli üretim merkezi olan Aksaray’da mevsimlik tarım işçileri arazilerde çalışmalarını sürdürüyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tarım işçilerini ziyaret ederek işçilerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Kent genelinde tarım arazilerini gezen, üretici ve işçilerle bir araya gelen Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, tarım işçileri ile görüşerek ihtiyaçları ve sıkıntıları hakkında bilgiler alıyor. Yapılan görüşmenin ardından tarım işçilerinin talepleri doğrultusunda tüm zaruri ihtiyaçlar gideriliyor. “Tarım işçileri üretimin olmazsa olmazlarından” Tarım işçilerinin her türlü ihtiyaçlarının giderildiğini belirterek üretimin olmazsa olmaz unsurlarından olduklarını belirten Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, “Mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ettik. Tabii mevsimlik tarım işçileri üretimin olmazsa olmazlarından. Onların yaşam standartlarını ve refahlarını iyi seviyede tutmak amacıyla elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Bununla alakalı bakanlığımızın ve valiliğimizin talimatları doğrultusunda projeler yaptık. Geçen sene yaptığımız projeyle mevsimlik tarım işçilerimize tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını karşıladık. Gerekli su ihtiyaçlarını da bulundukları il ve ilçe kapsamında karşılıyoruz. Amacımız, onlar rahat bir şekilde çalışsın, tarımsal üretime katkı sağlasın. Mevsimlik tarım işçilerimizi sürekli geziyoruz, sıkıntılarını soruyoruz. Bir sıkıntıları var mı, konaklamayla alakalı, su veya kendi sağlıklarıyla alakalı, tarımsal üretimle alakalı bu konuda kendilerinden bilgiler aldıktan sonra sıkıntıları varsa elimizden gelen gayreti gösterip çözmeye çalışıyoruz. Şu anda bir sıkıntı gözükmüyor. İlimizde tarımsal üretim de devam ediyor, ihtiyaçlarını da karşılıyoruz” dedi.

Çiftçi Yasin Tekiz (42) tarım müdürlüğü tarafından kendilerine yardımcı olunduğunu belirterek, “Tarım müdürlüğü ekiplerimiz, müdürümüz devamlı bizlere yardımcı oluyor. Koordineli bir şekilde denetleyip bizi bilgilendiriyorlar. İhtiyaçlarımızı gideriyorlar” diye konuştu.

Mevsimlik tarım işçisi Ahmet Demir (20) de, “İşe geliyoruz, çapa yapıyoruz, tarım işçisiyiz. Tarlaya geliyoruz, eve gidiyoruz. Tarım müdürlüğü ihtiyaçlarımızı gideriyor. Hiçbir sıkıntımız yok Allah’a şükür” ifadelerini kullandı. (YC-FM-

