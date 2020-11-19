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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Aksaray’da kuaförler yeni kısıtlamaları olumlu bulurken, destek istedi

Aksaray’da kuaförler yeni kısıtlamaları olumlu bulurken, destek istedi

Bayan kuaförü saç yapma görüntüsü

Görece Yasaklar Küçük Esnaf Harekete Geç Çalışma Saatleri 

-Bayan kuaförü saç yıkama görüntüsü
-Bayan Kuaförü detaylar
-Bayan Kuaförü Filiz Kolukısa ile Röportaj
-Erkek Kuaförü saç kesim görüntüsü
-Erkek Kuaförü saç kesim detayı
-Erkek Kuaförü Murat Arıbaş ile Röportaj
-Erkek Kuaförü detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da faaliyet gösteren bayan ve erkek kuaförleri Cumhurbaşkanının açıkladığı son kısıtlamaları olumlu bulurken, ekonomik açıdan çekecekleri sıkıntılar için destek istedi. Aksaray’da pandemi sürecinde en yaygın tedbirlerle hizmet veren sektörler arasında yer alan bayan ve erkek kuaförleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı son kısıtlamaların ardından yeni tedbirler için harekete geçti. Bir önceki kısıtlamalarda 72 gün boyunca kapalı kalan kuaförler son açıklanan kısıtlamalarla sabah saat 10.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında hizmet verecek. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulanmaya devam edeceği kısıtlamaları uygun bulan bayan ve erkek kuaförleri sağlık açısından yeni kısıtlamayı uygun buldu. Hem müşteri sağlığı, hem de çalışanlarının sağlığını düşünen kuaförler, ekonomik açıdan görecekleri zararlar için devlet desteği istediler. SGK ve BAĞ-KUR’lu esnaflar gibi kendilerinin de desteklerden yararlanmaları gerektiğini belirtti.
Bayan Kuaförü olan Filiz Kolukısa (40), son açıklanan kısıtlamaları olumlu bulduğunu belirterek, “Devletimizin, Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu yasaklar ve önlemlere kesinlikle katılıyoruz. Biz ve çalışanlarımız, müşterilerimiz açısından önlemlerin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Haklı buluyoruz. Fakat maddi olarak sıkıntı içerisindeyiz. Küçük esnaflar olarak bunun bir çözüme kavuşmasını önemle istiyoruz. Sabah 10.00 ve akşam 20.00 arasındaki çalışma saatlerinin bize yeterli olmadığını düşünüp maddi açıdan zarar gördüğümüzden devletimizden, desteğimizi bekliyoruz” dedi.
SGK ve BAĞ-KUR’lu esnaflara olduğu gibi destek bekleyen Murat Arıbaş (28) ise, “7 yıldır erkek kuaförüyüm. Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı kararları olumlu buluyorum. Hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı için, fakat şöyle bir durum var. BAĞ-KUR ve sigortalı çalışanlar gibi bizim de desteğe ihtiyacımız var. Sabah 10.00 akşam 20.00 saatleri arasında kısıtlamalar gerçekten küçük esnafın belini büküyor” diye konuştu.

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