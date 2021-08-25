Aksaray 7 bitkisel ürünle Türkiye’de ilk 10’da

-Sarımsak tarlada görüntü

-Tarlada yonca ve yonca balya çalışma görüntüsü

-Patates tarlasından görüntüler

-Patates tarlasında çalışan işçiler görüntü

-Tarım Müdürü Saklav ile röp.

-Tarlada traktör görüntüsü

-Yonca hasadı görüntüsü

-detay görüntüler



( AKSARAY -DRONE) AKSARAY



- Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray, 7 ayrı ürünüyle Türkiye’de ilk 10’da yer alıyor.Tarımsal üretimiyle ülkenin parlayan yıldızı olan Aksaray’da tarım ve hayvansal faaliyetler tüm hızıyla sürdürülürken, devlet ve yerelde üreticilere verilen desteklerle kalite ve rekolte her geçen yıl hızla artıyor.Ülke genelinde 7 ürünle ilk 10’da yer alan Aksaray’da çalışmaları hızla devam ettiğini belirten Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, “Bitkisel üretimde birçok üründe Türkiye’de ilk 10 içerisinde yer almakta ve ilk 10 içerisinde Aksaray’ımızın 7 tane bitkisel ürünü yer alıyor. Yonca üretiminde Türkiye 2'incisi, çerezlik ayçiçeği üretiminde Türkiye 4'üncüsü, çerezlik kabak üretiminde Türkiye 4'üncüsü, sarımsak üretiminde Türkiye 4'üncüsü, şeker pancarı üretiminde Türkiye 5'incisi, patates üretiminde Türkiye 7'incisi, arpa üretiminde Türkiye 7'incisiyiz” dedi.

“Türkiye’de büyükbaşta 15., küçükbaşta 20. sırada yer alıyoruz”Tarımda olduğu gibi hayvansal üretimde de önemli gelişmeler elde edildiğine dikkat çeken Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, “Tabi bitkisel üretimin yanında da hayvancılık üretiminde de önemli bir noktada. Aksaray’ımız 336 bin büyükbaş hayvanla Türkiye’de 15. sırada, yaklaşık 1 Milyon küçükbaş hayvanla Türkiye’de 20. sırada. Türkiye’de gülük bin 200 ton süt üretimi, yılda 478 bin ton süt üretimiyle Türkiye’de 9. sıradayız. Aynı zamanda gelişmiş hayvancılığın en önemli kriterlerinden olan ari işletme, yani etinde ve sütünde tüberküloz ve brusella hastalığı bulunmayan işletme sayısında 2020 yılında 117 işletmeyle Türkiye’de 4. sırada tamamladık. Ayrıca ürettiğimiz sütün çok hijyenik ve kaliteli olmasından dolayı Tarım ve Orman Bakanlığımız bizi geçen yıl 3 pilot ilden biri seçti ve bu şekilde üreticilerimiz 78 ilden farklı olarak 2 yıl fazladan çiğ süt desteklemesi alacak. Bu üretimimizin en önemli etkilerinden biri bakanlığımızın destekleri, projeleri ile valiliğimizle yerelde yaptığımız projeler. Çiftçilerimizin ürünlerine değer katıyoruz ve ilerlemeye çalışıyoruz. Aksaray’ımızı tarımda marka şehir yapmak için elimizden gelen çalışmayı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

