Akkuyu NGS'nin ilk reaktörünün basınç kabı sahaya ulaştı - MERSİN
- Törenden görüntü - Gemiden görüntü - Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh'in konuşmasıAkkuyu NGS'nin ilk reaktörün basınç kabı sahaya ulaştı - Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh: - "Üretim sırasında 700'den fazla farklı süreç uygulandı. Aynı zamanda reaktör ile parçaları, yaklaşık 300 kontrol noktası ve testlerden başarıyla geçti"MERSİN (AA) - Mersin 'de inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) ilk ünitesi için üretilen reaktör basınç kabı, sahaya getirildi. Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'ın mühendislik bölümü Atommash üretilen basınç kabını taşıyan gemi, 3 bin kilometrelik deniz yolculuğunun ardından sahadaki Doğu Kargo Terminaline yanaştı.Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh, terminalde düzenlenen törende, hedeflere ulaşılması açısından çok önemli bir aşamanın gerçekleştiğini söyledi.
Ekipmanın ağırlığının 330 ton olduğunu aktaran Butskikh, "Basınç kabı, sadece ağır bir ekipman değil, aynı zamanda inşa edilecek nükleer güç ünitesinin çok önemli bir güvenlik unsuru." dedi. Butskikh, basınç kabının yaklaşık 3 yılda üretildiğini vurgulayarak, "Üretim sırasında 700'den fazla farklı süreç uygulandı. Aynı zamanda reaktör ile parçaları, yaklaşık 300 kontrol noktası ve testlerden başarıyla geçti." ifadesini kullandı.Akkuyu NGS projesinde, sahanın fiziki, coğrafik ve iklim şartlarının dikkate alındığını aktaran Butskikh, projenin inşaatında tüm güvenlik önlemlerine en sıkı şekilde uyulduğunu belirtti. Butskikh, ekipmanın Doğu Kargo Terminali aracılığıyla taşındığını anımsatarak, terminalin, projenin ana lojistik merkezi haline geldiğini kaydetti. Reaktör basınç kabının gemiden tahliye edildikten sonra belirli kontrollerden geçirileceğini aktaran Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Butskikh, sonrasında montaj bölümüne verileceğini söyledi.
Konuşmanın ardından gemi kaptanı, taşınan ekipmanla ilgili konşimento belgesini Butskikh'e takdim etti.
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