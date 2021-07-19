Akkuyu NGS’nin ikinci güç ünitesinde yer alacak buhar jeneratörü üretildi

-Akkuyu NGS sahasının drone görüntüsü

-Sahadaki çalışmalardan drone görüntüsü



( MERSİN ) MERSİN



- Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Volgodonsk’ta bulunan Mühendislik Birimi Atommash, Türkiye'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ikinci güç ünitesi için ilk buhar jeneratörü üretimini tamamladı. Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesinde yapımı devam eden Akkuyu NGS’de bir adım daha atıldı. İkinci güç ünitesinde yer alacak buhar jeneratörünün üretimi tamamlandı. Santral için önemli bir ekipman olan buhar jeneratörünün üretim süreci, kazanların ayrı kaplar ve nozullerden kaynak yapılması, başlıkların imalatı, birinci devre başlıklarının delinmesi, bobinlerin imalatı ve iç parçaların kurulumunun yanı sıra bir dizi kontrol önlemini de kapsıyor. Buhar jeneratörünün üretim sürecindeki son işlem ise ısı eşanjörünün hidrolik ve vakum testlerinin yapılmasından oluşuyor. Buhar jeneratörlerinin bütün kapaklarının daha önce özel kapaklarla kapatıldığı bu testlerde, birinci ve ikinci devreler damıtılmış su ile dolduruluyor ve ekipmanın devreleri sırayla inceleniyor. Uzmanlar, suyun sıcaklığı 350 santigrat dereceye geldiğinde birincil devre alanına 24,5 MPa basınç tedarik ediyor. İkinci devrede ise su 300 dereceye kadar ısıtılırken, 11,45 (115 atmosfer) basınç alınıyor. Her iki gösterge de çalışma basıncından 1,4 kat daha yüksek oluyor. Bu testler sayesinde Akkuyu NGS’nin ikinci ünitesinde yer alacak buhar jeneratörünün ana metal ve buhar jeneratörü parçalarının kaynaklarının sağlamlığı ve yoğunluğu doğrulanmış oldu. Buhar jeneratörü, reaktör tesisinin bir parçası olan ve birinci sınıf güvenlik sistemine ait bir ısı değişim aparatı. Aparatın çapı 4 metreden fazla, uzunluğu yaklaşık 15 metre ve ağırlığı 340 ton. NGS’nin tek güç ünitesi, dört buhar jeneratöründen oluşuyor. Türkiye’de yer alan Akkuyu NGS, nükleer endüstride YSİ (Yap-Sahip ol-İşlet) modeli ile inşa edilen dünyanın ilk nükleer santral projesi. Proje, artırılmış güvenlik ve geliştirilmiş teknoloji özellikleriyle yeni nesil 3+ VVER reaktörlerine sahip dört güç ünitesinden oluşacak. İnşanın tasarımı ve yapımı, Rosatom’un Mühendislik Birimi tarafından gerçekleştiriliyor. NGS’nin her bir güç ünitesi, 1200 MW olacak. (KYM-

