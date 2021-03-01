Akkuyu NGS'de ikinci ünitenin konsol kirişinin montajı tamamlandı

-NGS sahasından görüntü



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ikinci ünite reaktör binasında bulunan kor tutucu ekipmanının ikinci büyük boyutlu parçası olan konsol kirişinin kurulumu tamamlandı. 176 tonluk ağırlığa, 9.35 metrelik çapa ve 2.2 metrelik yüksekliğe sahip olan ve karbon çelikten imal edilen ekipman, Akkuyu NGS ikinci ve üçüncü üniteleri arasındaki inşaat alanında konumlandırılan Terex Demag CC6800 paletli vinç yardımı ile ikinci ünite basınç kabının altına kuruldu. Konsol kirişi, kurulumdan önce özel bir kızak üzerine montajlanmış, bu montaj işlemi yaklaşık bir buçuk ay sürmüştü. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, kor tutucu ekipmanın; gövde, konsol kiriş ve yönlendirici plaka olmak üzere üç bölümden oluştuğunu belirterek, "Geçen yılın aralık ayında, basınç kabı kor kovanı altına kor tutucu gövdesinin kurulumu yapılmıştı. Şimdi ise bunun üzerine, kor tutucu gövdesinin ve bağlantılarının korunmasını sağlayan konsol kirişi ekipmanının kurulumu yapıldı. Bu karmaşık mühendislik tasarımı, reaktörün en modern uluslararası güvenlik gereksinimlerinin karşılamasını sağlayan birkaç unsurdan biridir ve santralin güvenlik sisteminin önemli bir bileşenidir. Konsol kirişi ekipmanının kurulumu, bu yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanan ilk önemli olaydı" dedi.

Konsol kirişinin montaja hazır olduğu ve çalışmaların yapılabileceği özel bir komisyon tarafından da teyit edildi. Komisyon üyeleri, montaj işlerinin görsel, ölçümsel ve diğer kontrollerini gerçekleştirerek, yapının sonraki operasyon için hazır olduğunu doğruladı. Komisyon üyeleri arasında NRNU MEPhI mezunları olan Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin genç uzmanları, Nükleer Malzeme Muhasebe ve Kontrol Baş Uzmanı Ebru Adıgüzel ve Nükleer Güvenlik Birimi Fiziksel Hesaplamalar Baş Uzmanı Abdullah Safa Duman da yer aldı. Konsol kirişi ekipmanının kurulumunun ardından genişletilme işlemlerine de devam edilecek. Bu işlemler kapsamında, ekipmanın bakımının yapılmasını sağlayacak nozul ve koridorlar, kaynakla konsol kirişinin üzerine sabitlenecek. Bu işlemlerin ardından ise koruma kabının montajı ve betonlanması ile destek kirişinin montajı yapılacak. Aynı çalışmalar kapsamında ayrıca, basınç kabı kor kovanının yapımına da devam edilecek. Konsol kirişinin temel görevleri arasında, su temini, buharın giderilmesi, havalandırma, ölçüm cihazları için geçişlerin düzenlenmesi ile kor tutucunun durumunun incelenmesi ve muayenesi yer alıyor. Kiriş içine monte edilen gaz tahliye boru hatları, doymuş buharın sirkülasyonunu sağlayarak, kor kovanındaki basıncın izin verilen değerleri aşmamasına yardımcı oluyor. Kiriş, aynı zamanda yönlendirme plakası ve reaktörün kuru koruması gibi diğer yapısal elemanlar için de bir destek görevi görüyor. (HSK-



loading...