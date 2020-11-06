Akın akın Edirne’ye geliyorlar

-pazar yerinden görüntüler

-Esnaflarla röportaj

-Bulgarlarla röportaj

-Pazar yöneticisi ile röportaj

-detaylar



( EDİRNE )- Alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgar vatandaşlar, 2 bin 500 euroya kadar günlük para harcadıklarını söylediler EDİRNE



- Bulgaristan'ın yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerini esnetmesinin ardından Bulgar vatandaşların alışveriş için tercihleri Edirne oldu. Sosyete pazarında adım atılacak yer kalmazken, Bulgar vatandaşlar 2 bin 500 euroya kadar günlük para harcadıklarını söylediler.Edirne’de her cuma günü kurulan ve ‘sosyete pazarı’ olarak adlandırılan Ulus Pazarı, Bulgarların akınına uğradı. Edirne'ye gelen Bulgarlar pazarı adeta talan etti. Giyimden kozmetiğe, temizlik ürünlerinden gıdaya hemen hemen tüm kalem ürünlerden poşet poşet alan Bulgarlar, aldıkları malzemeleri taşımakta güçlük çekti.“Bulgarlar yoğun bir şekilde geliyorlar”Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Barış Atkoşan, “Pazarımız sınır kapılarının açılmasının ardından ciddi bir hareketliliğe sahne oldu. Pandemi önlemleri açısından tedbirlerimiz ciddi bir şekilde devam ediyor. Maske, mesafe anonslarımız devam ediyor. Genel olarak ticaretimizden hem vatandaşlar hem de esnafımız memnun. Bir buçuk, 2 aydır Bulgarlar yoğun bir şekilde geliyorlar” dedi.

“2 bin 500 euro ile geldim”Bulgaristan’dan geldiğini söyleyen İsmail İsmailoğlu “Fiyatlar iyi, insanlar iyi, hava iyi. Alışveriş yapmaya geliyoruz, gezmeye geliyoruz. Valla ne yalan söyleyeyim 2 bin 500 euro ile geldim. Akşama döneceğim, harcayıncaya kadar” diye konuştu.





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